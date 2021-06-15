موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية.. الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل، وقال أحمد أبو الدهب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه من المقرر إعلان النتيجة للعام الدراسى 2021/2020، بعد اعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية عقب اعتمادها من المحافظ

وتابع أن ما يجري حاليا إعادة رصد للدرجات وإنهاء أعمال الكنترولات بعد انتهاء عمليات التصحيح كاملة خلال الفترة الماضية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية.. 23 ألف طالب أدوا الامتحانات

وأدى 23175 طالبا وطالبة موزعين على 154 لجنة امتحانية من خلال 8 إدارات تعليمية، امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.

وأوضح «أبو الدهب» أن غرف العمليات سواء المركزية بديوان المديرية أو الفرعية بالإدارات التعليمية لم ترصد أى شكاوى أو مشكلات بامتحان الشهادة الإعدادية، سوا واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات فى اليوم الأخير.

وقال إنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باللجان من مراعاة التباعد بين كل طالب والآخر، ونظافة وتعقيم اللجان، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الصعود للجان وارتداء الجميع للكمامات، مشيرا إلى أن مدير المديرية الدكتور طه عجلان كتن يتابع توافر كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، وكانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

وكاناليوم الأخير من امتحانات الشهادة الإعدادية شهد احتجاجا كبيرا من الطلاب علي إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية وإعادته مرة أخرى، ما تسبب في إلقاء القبض على نحو 15 طالب، قبل أن يفرج عنهم.