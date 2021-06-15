محافظ الشرقية: 2 مليار جنيه و340 مليونا لتمويل مشروعات في 7 سنوات

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مايو 2021، قدم قروضاً للشباب قدرها 2 مليار و340 مليونا و200 ألف جنيه، لتمويل 108465 مشروع ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر، لتوفير 167731 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيوا حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

من جانبه أكد وائل العاصي، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، أن الجهاز قام بتقديم 325 مليونا و700 ألف جنيه إقراض مباشر لتمويل 1982 مشروعا وتوفير 7134 فرصة عمل، كما تم تقديم مليار و190 مليونا و500 ألف جنيه إقراض متناهي الصغر لتمويل 100047 مشروعا، وتوفير 136259 فرصة عمل، وتقديم 723 مليونا و400 ألف جنيه «إقراض جهات وسيطة - بنوك» لتمويل 6401 مشروع وتوفير 17866 فرصة عمل، وتقديم 100 مليون و600 ألف جنيه «مشروعات كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب»، لتمويل 35 مشروعا وتوفير 6472 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد، وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأنه تم إصدار 7096 رخصة نهائية و7648 رخصة مؤقتة و7318 رقم قومي و5021 سجل تجاري و7167 بطاقة ضريبية، وتنفيد عدد 8556 ندوة للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب.