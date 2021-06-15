ريهام سعيد وسر وقف صبايا الخير على قناة النهار

تساؤلات عدّة، أثيرت حول الإعلامية ريهام سعيد وخاصة سر وقف برنامج صبايا الخير بعد حلقة «أم نور»، التي قدّمتها عبر شبكة تليفزيون النهار، الأسبوع الماضي.

وبشأن ريهام سعيد وسر وقف صبايا الخير، نفت المُذيعة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بأنّ وقف برنامجها يأتي اعتراضًا من قِبل إدارة القناة، على حلقة «أم نور»، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

ريهام سعيد وسر وقف صبايا الخير: عاوزة أقعد مع أولادي

وحول أن ريهام سعيد وسر ووقف صبايا الخير، جاء بعد انتهاء مدة تعاقدها مع شبكة تليفزيون النهار، إذ أنّه لم يُجدد مرة أخرى، وذلك حسبما أكدت المذيعة، في فيديو بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعن ريهام سعيد وسر وقف صبايا الخير، قالت: «أنا حبيت أظهر وأوضح للناس أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة ولم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور.. أنا محتاجة أستريح شوية وأشوف أولادي وأصيف، ومش عارف هرجع لكم امتى تاني بس الفترة تعدي شوية».

ريهام سعيد بعد وصفها بـ«دي بتاعة مشاكل»: ضاع مني شغل كتير

وكانت ريهام سعيد، استنكرت وصف البعض لها بـ«دي بتاعة مشاكل»، مؤكدة أنّ ذلك تسبب لها فى أزمات عدة، وجعل العديد من القنوات العربية تتخلى عن برنامجها، فضلًا عن أن بعض المنتجين وبعض المسلسلات والأفلام تتخلى عن التعاون معها، موجهة حديثها للمواطنين: «بترجى الناس من فضلكم، لو مشوفتوش حاجة تدل أني بتاعة مشاكل بعينكم، ياريت مترددوش الكلمة دي، متقفوش في حياتي وفي رزقي».

وأضافت «سعيد»، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن قناة عربية، كانت ستتعاقد على برنامجها، «لكن حد قال دي بتاعة مشاكل، وهما قالوها واحنا قاعدين وقلبوها بضحك، وأنا روحت وزعلت جدا، إحساس الظلم بيوجع أوي، أنا مجتهدة في شغلي، بس الناس كتفتني بالجملة دي ووقفت رزقي ووقفت شغلي».