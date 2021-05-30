تأجيل الاستئناف على براءة سما المصري من التعدي على ريهام سعيد

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي الحكم الصادر ببراءة الفنانة الاستعراضية سما المصري، في القضية التي تواجه فيها اتهام بالتعدي على ريهام سعيد، لجلسة 20 يونيو المقبل.

إساءة استعمال أجهزة الاتصالات

وجاء أمر إحالة سما المصرى للمحكمة الاقتصادية في قضية جديدة حيث تم اتهامها بإزعاج ومضايقة المجني عليهما ريهام عمرو عصمت، وخالد الصواف السيد، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ألفاظ خادشة

كما شمل أمر الإحالة، أن «المصرى» أسندت للمجنى عليهما لهما أمورًا لو صدقت لأوجبت احتقارهما عند بني وطنهما، وذلك بأن أرسلت إليهما وصفًا بالأوراق، وعبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، كما ثبت عن طريق هاتفى المجني عليهما، أنها وجهت لهما العبارت والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار، وذلك بأن أرسلت إليهما الرسائل المبينة وصفا بالأوراق، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي «واتس آب» علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما استخدمت حسابًا خاصًا بتطبيق «واتس آب» على الشبكة المعلوماتية، بهدف ارتكاب الجريمتين محل الوصف.