في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.. حسين زين يقترح إدراج مادة التربية الإعلامية بالمناهج

شارك حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، فى اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الثالثة عشرة وذلك ضمن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته 51 برئاسة دولة السودان والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويحضر الاجتماعات وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول العربية الأعضاء بالمكتب، حيث يتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي مناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الإعلامي بالخارج فى ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة بروح الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الإعلام العربي.

كما تناقش أجندة الاجتماعات الدور الفعال للإعلام العربي في التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف، وأيضا اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وإدراج مادة الإعلام التربوى فى المناهج التعليمية العربية ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة فى المشهد الرقمى العالمي.

وخلال الحلقة النقاشية التى عقدت اليوم على هامش الاجتماعات، حول إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية اقترح زين باعتباره يمثل مصر التى تشغل نائب رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، عقد لقاء بين وزراء الإعلام والتعليم بالدول العربية للتنسيق والتشاور حول آليات تنفيذ إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.