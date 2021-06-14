حسين زين يلتقي رؤساء القنوات الإقليمية بـ«الوطنية للإعلام»

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، برؤساء القنوات الإقليمية، بحضور نائلة فاروق المشرف على القطاع.

وفى بداية اللقاء، أكد حسين زين، أهمية الدور الإعلامي التنموي الذى تلعبه القنوات الإقليمية في أقاليم مصر، الذي يحتاج إلى تفعيل برؤى وأفكار جديدة، لتطوير الرسالة الإعلامية للقنوات الإقليمية، بما يحقق الهدف المرجو منها، مع تحقيق نسب مشاهدة عالية لتلك القنوات، وتحقيق موارد مالية إلى جانب ما تتحمله الهيئة لتمكنها من مواصلة دورها.

واستمع حسين زين، إلى وجهات نظرهم والمشكلات التي يواجهونها، وما هي رؤاهم والأفكار لحل تلك المشكلات.

وفى ذات السياق، أطلهم على الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل استمرارية العمل الإعلامى وتطويره ومعالجة المشاكل المتراكمة على مدار السنوات السابقة والاحتياجات المالية اللازمة لذلك و التى تتجاوز بكثير الموارد المالية المتاحة حاليا مما يسبب فجوة كبيرة بين هذه الموارد والالتزامات الملقاة على عاتق الهيئة والجهود المضنية لسد هذه الفجوة.

وكذلك ما يتم من دراسته، لمعالجة مشاكل الأجور فى ضوء صدور فتاوى قانونية وأحكام من مجلس الدولة بشان هذه الأجور لايجاد الحلول القانونية بما لايؤثر على دخول العاملين بالهيئة وتحقيق العدالة فى توزيع الأجور وربطها بالأداء الفعلى للعمل وفقا لمعايير وضوابط قانونية تطبق على جميع العاملين بالهيئة.

وفى نهاية الاجتماع، طلب زين من رؤساء القنوات وضع الخطط والأفكار والمقترحات التي من شأنها تفعيل دور القنوات الإقليمية، بما يخدم الإقليم الموجود به، كل قناة وخلق مساحات للتعاون مع الجهات المعنية لكل إقليم، وتعظيم التعاون المشترك بما يحقق عائد على كل الأطراف، وبما ينعكس على العاملين بهذه القنوات لتحقيق مزايا إضافية لهم، وأن هذا هو الدور الحقيقى الذى ينبغى أن تعمل على تحقيقه القنوات الإقليمية بما يفرض وجودها على الساحة على هذا الإقليم أيا ما كانت طريقة البث.