تنسيق 2021.. أبرز الموضوعات على طاولة اجتماع «أعلى الجامعات»

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، السبت المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقاعة الفنون بجامعة حلوان، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

تنسيق 2021 أبرز الموضوعات على طاولة الاجتماع

ومن المقرر أن يتابع المجلس امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، الجاري تنفيذها بمختلف الكليات والمعاهد، والمقرر أن تنتهي خلال شهر يوليو المقبل، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات، وكذلك متابعة الجامعات لتنسيق 2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك مدى جاهزية واستعدادت جميع القطاعات بالجامعات والمستشفيات الجامعية تحسبا لأي سيناريوهات متعلقة بالمرض.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد عدد من التوصيات والضوابط بشأن اختبارات القدرات 2021-2022، تتمثل في أن يكون هناك عدد من بنوك الأسئلة لامتحانات الالكترونية، وكذلك التأكيد على ضرورة أن تكون نسب النجاح من 60% وذلك من إجمالي درجات اختبارات القدرات الكلية.

وشددت التوصيات التي اعتمدها الأعلى للجامعات على عدم استخدام أي طالب لأجهزة أو ادوات يمكن أن تكون عاملا لنقل فيروس كورونا «كوفيد 19»، وإيجاد حلول بديلة لكليات التربية الرياضية والموسيقية ويجب أن يحضر أي طالب متقدم أدواته الشخصية معه، كما شددت التوصيات على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي وإلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.

كما وافق الأعلى للجامعات مبدئيا على إدراج كليات التمريض والسياحة والفنادق، ضمن الكليات التي يشترط اجتياز إختبارات القدرات للها للالتحاق بها.