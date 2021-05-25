الأعلى للجامعات يعتمد قواعد اختبارات القدرات لتنسيق 2021/2022

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عددا من التوصيات التي أعدتها للجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات نحو الاختبارات المتوقع عقدها في الجامعات المصرية للعام الجامعي 2021ـ2022.

حيث قرر المجلس الموافقة على التوصيات المتضمنة عددا من النقاط، أبرزها تتمثل في مخاطبة لجان القطاع بضرورة ترشيح أعضاء هيئة التدريس لبنوك الأسئلة مع مراعاة عدد من الأمور، كتحديد معايير جديدة لتنفيذ اختبارات القدرات في جميع التخصصات، مع ضرورة مراعاة إجراءات الوقاية التي تضمن العدالة في التصحيح بين الكليات، وكذلك تحديد عناصر وموضوعات الاختبار لكل تخصص، والتأكيد على أن نسب النجاح من 60% من إجمالي درجات اختبارات القدرات.

وأكدت التوصيات التي تمت الموافقة عليها، على ضرورة عدم استخدام الطلاب لأي أدوات أو أجهزة يمكن أن تساهم في نقل فيروس كورونا بينهم، والعمل على إيجاد حلول بديلة خاصة لكليات التربية الموسيقية والرياضية، وضرورة توجيه المتقدمين بإحضار الأدوات الخاصة بهم والتي تسهم في إظهار القدرات الموسيقية، والرياضية لاختيار الطلاب الموهوبين، والبدء في بناء بنوك أسئلة من خلال أعضاء هيئة التدريس المرشحة من لجان القطاع المختلفة، على أن يفضل تطبيق اختبارات القدرات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للحد من أعداد المتقدمين في ظل جائحة «كوفيد 19».

وتابعت التوصيات بضرورة إتاحة إرشادات عامة من جميع الاختبارات والمعلومات التي يجب مراعاتها قبل دخول الطالب للاختبار في جميع التخصصات على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ومواقع الجامعات والكليات، والتأكيد على توحيد موعد اختبارات القدرات على مستوى الكليات والجامعات المختلفة، مع متابعة تنفيذ معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وفي حالة الانتهاء منها قبل تطبيق اختبارات القدرات سيتم دراسة مدى إمكانية تطبيق الاختبارات المعرفية إلكترونيا هذا العام في معظم التخصصات، خاصة كليات الإعلام التي يتقدم بها عدد كبير من الطلاب، مع التأكيد على عدم السماح للطلاب بالدخول إلى الاختبارات الإلكترونية وهو حامل لموبايل.

,وتواصل الجامعات الخكومية والخاصة استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020ـ2021، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.