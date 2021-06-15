الخارجية: إصرار إثيوبيا على ملء السد دون اتفاق يخالف «القانون الدولى»

أطلع وزير الخارجية، سامح شكري، نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبى بما يراعي مصالح الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان».

وشدد شكرى خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية السد الإثيوبى، على أن إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، على صفحته الرسمية على موقع «تويتر».

وانطلقت قبل قليل أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، في دورته غير العادية، بالعاصمة القطرية الدوحة؛ لبحث تطورات ملف قضية السد الإثيوبي، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

وترأس الاجتماع، الذي عقد بناء على طلب من مصر والسودان، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط، والوزراء ورؤساء الوفود العربية.

وكان وزراء الخارجية، عقدوا اجتماعًا تشاوريًا «في وقت سابق» اليوم الثلاثاء، برئاسة قطر، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وأكّد وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع التشاوري، موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية لجميع القضايا العربية.