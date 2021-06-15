محافظ الإسكندرية يحصل على لقاح كورونا ويدعو المواطنين للتطعيم

تلقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب تخطيه المدة البينية بين فترة الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وعملية التطعيم، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين .

وحث محافظ الإسكندرية مواطني المدينة الساحلية على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حرصاً على سلامتهم وصحة المجتمع، مؤكداً حرص القيادة السياسية على توفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها.

وكيل وزارة الصحة: إجمالي متلقي اللقاح 287 ألف مواطن

ومن جانبه، أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، أن إجمالي من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من أبناء المحافظة، بلغ حتى الآن حوالي 287 ألف مواطن، وذلك بعد توفير 62 مركزاً لتلقي اللقاح بكافة أحياء الإسكندرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هناك 14 فرقة متحركة تجول أنحاء المحافظة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين بجامعة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال تطعيم المشاركين فى لجان الامتحانات وكونترول الثانوية العامة.

محافظ الإسكندرية يفتتح صدر كوم الشقافة

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، افتتح محافظ الإسكندرية المرحلة الأولى من أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر كوم الشقافة، غرب المدينة، التي تمثلت أبرز أعمال التطوير فيها بزيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة، لتصل إلى 43 سريراً، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتزويدها بأحدث شبكات المرافق الخدمية.

وأكد «الشريف»، خلال افتتاح أعمال التطوير بالمستشفى، أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وفقاً للتطورات الطبية الحديثة، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تحديث المنشآت والأجهزة الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.