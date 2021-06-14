محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بتكلفة 332.6 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها؛ لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يختص بالتوسع في بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول؛ لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب للحد من حدوث اي تكدس بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

وقال الشريف، إن هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة برئاسة المهندس هشام عطية مدير عام الهيئة ، قد انتهت بالفعل خلال العام الحالي من إنشاء ٤٣ مدرسة بتكلفة اجمالية تقدر بتكلفة 332 مليون و572 ألف جنيه في 7 أحياء بالمحافظة هي «المنتزه، شرق، وسط، العجمي، غرب، العامرية، وبرج العرب» بإجمالى 881 فصلًا، لافتًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على توفير خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء مدارس.

الشريف: جارِ إنشاء 34 مدرسة بتكلفة 217.6 مليون جنيه في 6 أحياء

وأشار الشريف، إلى أن هيئة البنية التعليمية تعمل حاليًا على إنشاء 34 مدرسة أخرى بتكلفة إجمالية 217 مليون و578 ألف جنيه في 6 أحياء بالمحافظة هي «المنتزه، شرق، وسط، العجمي، العامرية، وبرج العرب» بإجمالي 552 فصلًا؛ لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول ولإتاحة مناخ تعليمي مناسب للطلاب.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا إقامة 6 مباني تعليمية تابعة لإدارة المنتزة، 7 مباني تابعة لإدارة شرق، ومبنى في وسط، 2 في العجمي، 3 مباني في العامرية، و15 مبنى في برج العرب.

من جهته، أوضح مدير الهيئة، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في 38 مدرسة خلال العام الحالي وجاري العمل على صيانة 11 مدرسة أخرى، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة المقررة لصيانة 51 مدرسة هي 72 مليون جنية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بأقصى جهد للانتهاء من إنشاء وصيانة المدارس.