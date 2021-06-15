محافظ الإسكندرية يفتتح المرحلة الأولى من تطوير صدر كوم الشقافة «فييو»

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر كوم الشقافة، غرب المدينة، التي تمثلت أبرز أعمال التطوير فيها زيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة لتصل إلى 43 سريرا، ورفع كفاءة البنية التحتية وتزويدها بأحدث شبكات المرافق الخدمية.

وأكد «الشريف» خلال افتتاح أعمال التطوير في المستشفى، أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وفقا للتطورات الطبية الحديثة، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في تحديث المنشآت والأجهزة الطبية بما يسهم في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمستشفى، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول بالمستشفى للمستوى المتميز الذي يرضاه المواطنون.

وقال الدكتور سعيد سعقان، وكيل وزارة الصحة، إن المرحلة الأولى من أعمال التطوير اشتملت على تزويد عدد الأسرة داخل العناية المركزة من 13 سريرا إلى 39 سريرا، إضافة إلى 38 سريرا في الغرف الداخلية، وتطوير الأكسجين وتوسيع سعته وإضافة مولد كهربائي، خاصة أن المستشفى تخدم قطاعا كبيرا من مرضى الصدر، في ظل جانحة فيروس كورونا.

وأضاف «سعقان»، أنه جاري استكمال أعمال التطوير داخل المستشفى من خلال المرحلة الثانية، وتشغيل المبنى الجديد بالكامل ونقل المرضى، وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لمرضى الصدر، لافتا إلى توجيه القيادة السياسية ووزارة الصحة بالاهتمام بمستشفيات الحميات ومستشفي الصدر وتوفير الاكسجين وكافة الأجهزة الطبية.