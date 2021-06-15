إغلاق 10 منشآت طبية خاصة مخالفة للاشتراطات بالإسماعيلية

أسفرت حملة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، للتفتيش على المنشآت الطبية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق 10 منشآت طبية خاصة مخالفة.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن المنشآت الطبية التي تقرر إغلاقها خلال الحملة جميعها من المنشآت الخاصة، مشيراً إلى أن الحملة جاءت ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنها مديرية الصحة، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية، والتأكد من التزامها بالإجراءات والاشتراطات الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملات مستمرة بالتفتيش الدوري على المراكز والعيادات، للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، مشيراً إلى أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من إدارات العلاج الحر والتراخيص، وإدارة التفتيش الصيدلي، وإدارة مكافحة العدوى والمعامل، في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين.

وأضاف «حطب» أنه تم المرور على 25 منشأة طبية خاصة، وإصدار قرارات بإغلاق 10 منشآت مخالفة، مشيراً إلى أن المرور شمل بعض المنشآت الصحية بمدينة الإسماعيلية، في نطاق حي ثاني، وفي مدينتي القصاصين وفايد، وأبو خليفة بالقنطرة غرب، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وقال ان المنشآت الطبية التي تم صدور قرارات بإغلاقها، خلال الحملة التي تم تنفيذها اليوم الثلاثاء، تنوعت بين مراكز نساء وتوليد، ومعامل تحاليل، وعيادات تخصصية، ومحل بصريات.

وتنوعت المخالفات بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى بغرفه العمليات، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، وعدم وجود غرفه نفايات، ووجود عمالة غير مرخصة وغير مؤهلة، والعثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة، والعثور على أدوية بأماكن غير مرخصة، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى، مساعد مدير مديرية الصحة ومدير إدارة التفتيش الصيدلي، إنه تم خلال الحملة، رصد كميات من الأدوية مجهوله المصدر، ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، كما تلاحظ وجود أدوية في ظروف تخزين غير مناسبة ومخالفة.

وأضافت أنه تم، خلال الحملة، ضبط أدوية تندرج تحت جدول ثانٍ سموم بدون فواتير، وتمت مراجعة صلاحية الأدوية بالمنشآت الصحية، والتأكد من وضعها في الأماكن المرخصة.