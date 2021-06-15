المتهم بالتحرش في قطار أسوان: «الواد كان نايم على رجلي وكل شوية يقع»

أنكر حسن لبيب، المعروف إعلاميًا باسم حسن العريض، المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل قطار «القاهرة - أسوان»، أمام نيابة سوهاج، قيامه بهذا الفعل داخل القطار، قائلًا: «الواد كان نايم على رجلي، وكل شوية يقع وينام».

الفلوس زكاة وعطاء

وردًا على إعطاء الطفل أموالًا بعد نزوله من القطار قال المتهم: «دي فلوس عطف وزكاة مش فلوس عشان أي حاجة».

إيحاءات فيس بوك

من جانبه، قال المستشار أحمد رشوان، دفاع المتهم حسن لبيب، إن كل ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، مؤكدًا أن الفيديو ليس به إي إدانة لموكله وما هو إلا إيحاءات من خيال الشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشر عليه تعليق يقول فيه إنه كان يقوم بفعل فاضح في القطار.

وتابع دفاع المتهم في تصريحاته لـ«الوطن»: «أنا وريت الفيديو لكل الناس محدش فيهم فيه إيه، ومفيش فيه أي حاجة واضحة أو ظاهرة لكن تعليق الشخص اللي صور وإيحاءاته هي اللي وصلت ده للناس»، مؤكدًا أنه سوف يقاضي مصور الفيديو بسبب كتابته كلمات «فعل فاضح».

قضايا يجب التعامل معها بحساسية

وأكد محامي المتهم، أن مثل هذه القضايا يجب أن يتم التعامل معها بحساسية شديدة لأنها ترتبط بسمعة أسرة وعائلة بالكامل وليست مرتبطة بسمعة شخص بعينه.

وانفرد «الوطن» أمس بإجراء أول حوار مع أسرة حسن لبيب، المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل قطار القاهرة ـ أسوان، حيث أكدت أسرته أنه ميسور الحال ومتزوج من مرتين ولديه 8 أبناء بينهم 3 فتيات متزوجات، والشباب أعمارهم في العشرين والثلاثين.

صدمة كبيرة وسط الأسرة

وأكدت الأسرة أنها في حالة صدمة كبيرة منذ رؤيتهم للمقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدًا أن ابنته سقطت أرضًا فور رؤية الفيديو وتم نقلها للمستشفى.

وألقت وزارة الداخلية القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح في قطار القاهرة أسوان حيث اتضح أنه خمسيني ويعمل سمسار عقارات بسوهاج.