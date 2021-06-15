بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، مشيراً إلى أن نسبة النجاح بلغت 92.92%، وقدم المحافظ التهاني للطلاب المتفوقين الذين حصدوا المراكز الأولى، والذين تم الإعلان عن أسمائهم.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الفتيات كالعادة تفوقت على الشباب في الحصول على المراكز الأولى، حيث أعلن المحافظ أن نحو 15 طالبة من بين أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، حصلن على المراكز الأولى، بينما حصل 9 طلاب على باقي المراكز.

أسماء 24 طالباً.. أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بجنوب سيناء

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة النجاح هذا العام تفوقت عن العام الماضي، الذي تأثر كثيراً بظهور فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن غالبية المراكز الأولى كانت من نصيب الطالبات، معتبراً أن هذا يدل على الاهتمام بتعليم الفتيات، خاصةً أن جنوب سيناء كانت تعاني من تسرب الفتيات من التعليم.

وأضاف أن صاحبة المركز الأول حصلت على مجموع 279.5 درجة، بدون مشاركة أو منافسة في هذا المركز، أما بالنسبة لباقي الطلاب، فقد حصل نحو 23 طالباً وطالبة على المركز الثاني مكرر، بمجموع 279 درجة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والصفحة الرسمية لمحافظة جنوب سيناء، أسماء الأوائل الشهادة الإعدادية لعام 2020/ 2021.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بجنوب سيناء

كما أعلن عن أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظة جنوب سيناء، وهم:

- الأولى دعاء أحمد السيد عبد الجليل، مدرسة أبورديس الإعدادية، بمجموع 279.5 درجة.

- الثانية جنة حسن حسن أحمد رمضان، مدرسة الشهيد عمرو شكري بمدينة الطور بمجموع 279 درجة.

كما جاء في المركز الثاني مكرر كل من:

- ياسمين عبد الهادي عبد الرحمن، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بدهب.

- بسمة ممدوح محمود، مدرسة السيدة خديجة بالطور.

- علي رزق عبد المولى، مدرسة شرم الشيخ الرسمية.

- أسماء ناصر رفعت، مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بالطور.

- عبد الرحمن محمد عبد المعطي، مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالطور.

- يوسف محمد إبراهيم طه، مدرسة طه حسين بالطور.

- همسة هاني محمد، مدرسة الأهرام الرسمية للغات بالطور.

- إيمان علي محمد، مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بالطور.

- محمد ضاحي محمد شحات، مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم، برأس سدر.

- عبد الرحمن محمد إبراهيم، مدرسة الأهرام الرسمية للغات بالطور.

- ياسمين هيثم محمد، مدرسة فاطمة الزهراء بدهب.

- مريم خضاري فرج، مدرسة أبوزنيمة الإعدادية.

- أميرة محمود عبد السلام، مدرسة أبوزنيمة الإعدادية.

- محمود أحمد محمود، مدرسة طه حسين بالطور.

- حنين حسام مصطفى، مدرسة الأمل الرسمية للغات.

- أحمد إبراهيم اللقاني، مدرسة الأمل الرسمية للغات.

- يوسف أحمد سعيد، مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي.

- أحمد عزام سليمان، مدرسة رفاعة الطهطاوي.

- خديجة محمد المحمدي، مدرسة الزهور الإعدادية.

- فاطمة محمد المحمدي، مدرسة الزهور الإعدادية.

- جاسر إبراهيم فاروق، مدرسة الشهيد ياسر الحديدي بدهب.

- مريم موسى شهوان، مدرسة الرويسات الإعدادية.

إدارة الطور تتصدر أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بجنوب سيناء

تصدرت إدارة الطور التعليمية أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة جنوب سيناء، حيث حصل 15 طالباً وطالبة على المراكز الاولى، وتقاسمت باقي الإدارات المراكز التسعة الباقية، إدارة أبورديس التعليمية، خرج منها صاحبة المركز الأول، حيث حصلت الطالبة دعاء أحمد السيد عبد الجليل، مدرسة أبورديس الإعدادية على المركز الاول على مستوى المحافظة، بمجموع 279.5 درجة.