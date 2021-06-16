وليد شوقي: تجلطات لقاح أسترازينيكا نادرة وتصيب صغار السيدات

قال الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث بكلية الطب جامعة نيويورك، إن تجلطات لقاح أسترازينيكا نادرة وتصيب صغار السيدات، موضحا أن خلاصة الضجة التي أثيرت حول لقاح إسترازنكا في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد ما أثير سابقا على التجلطات مع أسترازينيكا «قلت لكم إنها نادرة ثم أتت المعلومات واضحة أنها تحدث أكثر فى السيدات صغار السن وما زالت نادرة» بحسب تعبيره.

لقاح أسترازينيكا

وأشار شوقي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إلى أن هناك دولا أوروبية قررت أن لا تعطى التطعيم، لقاح كورنا، لأقل من عمر 60 سنة، فى حين كان قرار إنجلترا بعدم إعطاء اللقاح لمن هم أقل من 30 سنة، وأن إنجلترا أصدرت هذا القرار بناء على بحث أوضح أنه يفضل أن لا يعطى للفئة العمرية أقل من 30 سنة، لافتا إلى أنه قد تحدث مفاجآت بصدور قرار بمنح اللقاح لكل الفئات العمرية.

تجلطات أسترازينيكا وضجة إيطاليا

وتابع الباحث بجامعة نيويورك قائلا إن إيطاليا أثارت الضجة بعد وفاة بنت عمرها 18 سنة بتجلطات بعد تلقى لقاح أسترازينيكا، مضيفا أن قرار منح اللقاح لمن هم فوق سن الـ 60 عاما كان توصيه وليست اجباريا، ومع الوقت لأنهم فتحوا التطعيمات أكثر وأكثر أصبح كل الأعمار هناك تأخذ أسترازينيكا، ومع وفاة الفتاة أصبح تنفيذ القرار إجباريا.

لقاح فايزر

وأكد شوقي اتفاقه مع إنجلترا بخصوص قرار الثلاثين عاما موضحا أنه اطلع على الدراسة التي بني عليها هذا القرار، وقال إن فرصة الجلطات بعد تناول الجرعة الثانية تكاد تكون منعدمة وهى واحد فى كل 2 مليون، وأن دولا أوروبية اعتمدت لقاح فايز ولم ينتهوا بعد من دراسة باقى التطعيمات.

وفي فيديوهات سابقة أكد شوقي أن الحصول على لقاح فيروس كورونا لا يؤثر على العديد من مرضى الحساسية سواء حساسية الصدر أو حساسية البنسلين أو حساسية تناول بعض الأطعمة كالفراولة والبيض.