اعتماد 45 مركزا في الدقهلية لتلقي المواطنين لقاح كورونا

أعلنت محافظة الدقهلية عن اعتماد 45 مركزا بنطاق المحافظة لتلقي المواطنين للقاح كورونا، نظرا للأعداد المتزايدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بنطاق المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في هذا الشأن، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفي إطار التعاون والتنسيق مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء الدقهلية.

45 مركزا للقاح كورونا في الدقهلية

وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، متابعة العمل بجميع المراكز بنطاق المحافظة لبدء العمل بها الأسبوع المقبل، بعد بدء توريد اللقاح، وذلك تحقيقا لمطالب المواطنين الذين يتم التسجيل لبياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووصلتهم الرسالة بالتوجه لإحدى مراكز التطعيم بنطاق المحافظة.

العناية الجديدة بمستشفى المنصورة الدولي

من جهة أخرى، تفقد الدكتور سعد مكي، عناية الكلى الجديدة بمستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي»، تمهيدا لافتتاحها الأيام المقبلة وهي من الخدمات الجديدة التي ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية، وتعتبر أول عناية تخدم مرضى الكلى في وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث استقبلت العناية حوالي 5 أسرّة وأنهت تجهيزاتهم بتكلفة تقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

وتفقد «مكي» بعض أقسام المستشفى، وشملت أعمال التشطيب بقسم الحضانات الجديدة، وكذلك تابع سير العمل بمبنى الاستقبال الجديد، حيث قامت إدارة المستشفى بإعادة هيكلة المبنى من خلال العمل بوتيرة سريعة، نتج عنها قرب الانتهاء من عمليات التجديد والتطوير وسرعة الانتهاء من تجهيزات البنية التحتية، بما يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية والقضاء على ظاهرة التكدس والازدحام، كما تفقد غرفة عمليات الطوارئ الجاري إعادة تفعيلها وتجهيزها بأحدث التجهيزات وعلى أعلى مستوى، تمهيدا لعودتها للعمل وذلك تبرع من المجتمع المدني، وتفقد غرفة الثلاجة المركزية للصيدلية والتي تم إنشاؤها بحوالي 110 آلاف جنيه، وتفقد منطقة ألعاب الأطفال بقسم الأطفال.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والمجتمع المدني المساهم في هذه الأعمال العظيمة والاهتمام دوما بجودة الخدمة الصحية والعمل على راحة المرضى.