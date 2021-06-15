مشاجرة بالأسلحة النارية أمام محكمة ديروط.. وسقوط مصاب

أصيب شخص بطلق ناري فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام محكمة ديروط، لخلافات قديمة بينهما وجرى السيطرة على الموقف ونقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام محكمة ديروط ووقوع مصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرت السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار وفض المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أولاد بدوى وأولاد صابر، مقيمين بقرية المندرة، التابعة للوحدة المحلية بمساره دائرة المركز، وأسفرت المشاجرة وتبادل إطلاق النار عن إصابة «مصطفى خليفة محمد أحمد» 35 سنة، من أبناء عائلة أولاد صابر.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق من مباحث المركز أن سبب المشاجرة خلافات قديمة بين العائلتين تجددت اليوم.

ونُقل المصاب للمستشفى المركزى، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وألقى القبض على طرفي المشاجرة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.