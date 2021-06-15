بتكلفة 605 ملايين.. محافظ سوهاج يتابع تنفيذ البنية التحتية غرب جرجا

أجرى محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، اليوم الثلاثاء، تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 605 ملايين جنيه.

وعقد محافظ سوهاج اجتماعاً بموقع عمل الشركة المنفذة للمشروع، بحضور عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس اسحق بهجت، مدير المنطقة الصناعية، ومسئولي الشركة المنفذة، وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، وما تم إنجازه من أعمال حتى الآن، بمشروعات توصيل شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الحريق والكهرباء، والاتصالات، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030.

وقام «الفقي» بتفقد موقع إنشاء البيارة الخاصة بمشروع الصرف الصحي، بالإضافة إلى تفقد أعمال موزعات شبكة الكهرباء، مؤكداً على ضرورة العمل والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وأهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز بشكل دوري.

ويهدف مشروع أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا إلى تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومكافحة الحريق، والكهرباء، والاتصالات لكل من المنطقة الصناعية القائمة، ومنطقة التوسعات الشمالية إلى جانب أعمال اعتيادية، تشمل محطة رفع ومحطة تنقية ومأخذ وخط طرد وغرف موزعات كهرباء، وآبار ارتوازية، بقيمة مالية قدرها 605 ملايين جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 30 شهراً منذ بداية العمل.