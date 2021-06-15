مفاجأة في انتحار طفلة شنقا ببولاق الدكرور: كانت تحاول تقليد مسلسل هندي

كشفت تحريات المباحث العامة عن مفاجأة في قضية انتحار طفلة 12 عامًا، بمنطقة بولاق الدكرور شنقًا، بعد أن خنقت نفسها دون وجود أسباب لإقدامها على الانتحار.

تحريات المباحث تكشف مفاجأة

وأكدت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد وائل الجابري مأمور قسم بولاق الدكرور، أن الطفلة «رباب» البالغة من العمر 12 عامًا أقدمت على الانتحار بعد مشاهدتها لطفلة تقدم على الانتحار في مسلسل هندي اسمه «أسميتها جودان».

الأم تلقت اتصالا بوفاة طفلتها

وأوضحت التحريات التي أجراها المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن قوة من القسم قابلت الأم البالغة من العمر 32 عامًا، وأكدت أنها تلقت اتصالًا من أطفالها بوفاة شقيقتهم الكبرى أثناء تقليد مشهد من مسلسل هندي حيث ربطت إيشارب حول رقبتها مع سقف النيش.

انتداب الطب الشرعي

وأنهت طفلة حياتها شنقا، في ظروف غامضة، بمنطقة بولاق الدكرور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بانتحار طفلة بشنق نفسها داخل منزل الأسرة بمنطقة بولاق الدكرور، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى «رباب»، 12 سنة، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وبسؤال أسرتها أكدوا عدم وجود دوافع لانتحارها وأنهم فوجئوا بالأمر.

وجار استجواب الأسرة للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف الغموض، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.