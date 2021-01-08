عاجل.. انتحار طفلة وشاب في حادثين غامضين بأسيوط

في يوم واحد، لقى شخص مصرعه، منتحراً، إثر تناوله أقراصاً سامة، بينما انتحرت طفلة في ظروف غامضة، وذلك بمركز الفتح وحي غرب أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارين، أحدهما من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ بانتحار وردة شداد عبد الصبور، 12 سنة مقيمة بقرية الطوابية بدائرة المركز، وبالانتقال وسؤال أسرتها، أكدوا أنهم لا يعلمون سبب انتحارها.

وفي سياق متصل، تلقى مدير الأمن، إخطاراً يفيد بوفاة المواطن سعد أحمد سعد حسن، 30 سنة، بمنطقة القيسارية بأسيوط، بادعاء تناول أقراص غير معلومة. وبسؤال أسرته لم يعللوا سبباً لذلك، وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.