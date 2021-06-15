10 ملايين جنيه لتطوير المعسكرات الرياضية بجنوب سيناء

قال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جار تطوير المعسكرات الرياضية بمدن طور سيناء ورأس سدر، بتكلفة تتخطى 10 ملايين جنيه، لتحويلها إلى قبلة لاستقبال رحلات المعسكرات الشبابية التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، لتعريف الشباب المصري ببلدهم، وإعلاء قيم الولاء والانتماء، وتنشيط السياحة الداخلية في مصر.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أن أعمال تطوير المعسكرات تتضمن إقامة ملاعب، وحمامات سباحة، ومسرح، ومبنى فندقي ومبان تجارية وثقافية وإدارية، ليصبح كل معسكر متعدد الاستخدامات.

10 ملايين جنيه لتطوير مضمار الهجن

وأكد «فتحي» أنه جرى رصد 10 ملايين جنيه، لتطوير مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، وتتضمن أعمال التطوير إنشاء مجمع طبي، وتطوير منطقة المشجعين، وإنشاء مقصورة لكبار الشخصيات، وتوصيل إضاءة ليلية للمضمار ليكون جاهزاً لانطلاق مسابقات ليلية أيضًا، والعمل على مدار 24 ساعة.

دعم المحافظة بـ6 وحدات لأجهزة الجيم المختلفة

وأعلن مدير مديرية الشباب والرياضة، أنه جرت الموافقة والتصديق على دعم المحافظة بـ 6 وحدات لأجهزة الجيم المختلفة، و4 وحدات لألعاب الأطفال بتكلفة 700 ألف جنيه لعدد 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة، وجار دراسة إنشاء مركز شباب بمنطقة العصلة بمدينة دهب، خلال خطة العام المالي الجديد 2021 - 2012.

وجاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، لاستعراض مراحل التنفيذ بأهم المشروعات الجاري تنفيذها، استعدادًا لافتتاحها، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري الإدارات بالديوان العام، وبعض مديري المديريات المعنيين، ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب.