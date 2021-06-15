الصحة: نجحنا خلال موجات كورونا الثلاث ووصلنا للمعادلة صفر: شكرا لوعي المصريين

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر حققت نجاحًًا باهرًا على مستوى التعامل مع وباء كورونا خلال موجات انتشاره في مصر، الأولى والثانية والثالثة، مشيرًا إلى كل المصريين شاهدون على هذا النجاح، بعد أن وصلت مصر في الأسبوع الماضي إلى المعادلة صفر.

وأوضح «حسني»، خلال استضافته، الثلاثاء، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، وسهير جودة، أن «المعادلة صفر» تتحقق حينما يتساوى عدد الحالات المصابة بكورونا التي ستدخل المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، مع عدد الحالات التي شفيت وستخرج من المستشفيات، كاشفًا أن مصر حققت أكثر من هذا الأسبوع الماضي، وكان عدد الحالات الداخلة للمستشفيات أقل من الحالات المغادرة.

وشدد رئيس اللجنة العملية لمكافحة كورونا، على أن هذا يعني أن مصر نجحت في السيطرة على هذا الوباء، موضحًا أن هذا نتج عنه أن يكون هناك أريحية على مستوى المنظومة الصحية في الدولة، مشيدا بالمصريين في هذا الأمر، لأن أساس ما تحقق كان بوعي المصريين في تعاملهم مع هذا الوباء.

وردا على الاتهامات التي وجهت للمصريين، أنهم لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية ولم يكونوا بالوعي الكافي في التعامل مع هذا الوباء، أشار إلى أن الوعي عملية نسبية بالأساس، وتعامل المصريين مع هذا الوباء مقارنة بما حدث من قبل شعوب كثيرة أخرى بدول مختلفة، يؤكد أن الشعب المصري كان واعيا بدرجة ليست بالقليلة في التعامل مع تلك الجائحة.

وأشاد بالإعلام المصري، لأنه لعب دورا هاما في مسألة توعية الشعب وحثه على الالتزام بالإجراءات الوقائية، معربا عن تمنيه أن يستمر الشعب المصري على نفس درجة الوعي، حتى تواصل الدولة نجاحها في التعامل مع هذا الوباء.