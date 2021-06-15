«الصحة» عن «أسترازينيكا»: أفضل أنواع اللقاحات.. ويُحارب لرخص سعره

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ارتفاع أعداد المصابين أو انخفاضها ليس له علاقة بفصل الصيف أو الشتاء، لافتًا إلى أن انخفاض أعداد المصابين أمر طبيعي بعد تخطي ذروة الموجة الثالثة، ومن المتوقع أن تستمر الأعداد في الانخفاض حتى شهر أغسطس.

وتابع «النادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن لقاح أسترازينيكا من أفضل أنواع اللقاحات علي مستوى العالم ويتعرض الي حرب شديدة بسبب رخص سعره، لافتًا إلي أن أعراضه الجانبية ليست خطيرة ولا داعي للخوف أو التوتر.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن موسم الصيف والذهاب للشواطئ يتطلب الحذر في التعامل، لذا يجب الأخذ في الاعتبار أن فيروس كورونا ليس له كتالوج في التعامل «لو تم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحرص علي البعد عن المناطق المزدحمة، سيتم حدوث انتكاسة ويعود المنحني الوبائي للفيروس في الارتفاع».

وأكد «النادي»، أن معدلات الشفاء على مستوى مستشفيات العزل الصحي على مستوي محافظات الجمهورية ارتفعت لأكثر من 78%، وفقًا لتقارير وزارة الصحة والسكان، والخاصة بمعدلات ارتفاع اصابات الفيروس والتعافي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 701 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201739 حتى اليوم.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر.