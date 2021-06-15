«احميها من الختان».. حملة لطرق الأبواب تجوب مدن البحيرة

لا تدخر الدولة جهداً لرفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة والتصدي لظاهرة ختان الإناث، ولعل حملة طرق الأبواب، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث مؤخراً، بعنوان «احميها من الختان»، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، هي دليل على اهتمام الدولة بهذا الأمر.

«احميها من الختان» لقاء تشاوري بالبحيرة

وشهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فعاليات اللقاء التشاوري على هامش حملة طرق الأبواب تحت شعار «احميها من الختان»، بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية والأزهر والكنيسة، بهدف نشر الوعي بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة، وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان.

القيادة السياسية تدعم وتساند المرأة

وفي كلمتها، أكدت نائب محافظ البحيرة، أن المرأة المصرية تتمتع بوجود إرادة سياسية تدعمها وتساند وصولها إلى جميع المواقع القيادية، والحصول على كافة حقوقها التي نص عليها القانون والدستور، مشيرةً إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأضافت أن مبادرة «احميها من الختان» تأتي دعماً لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مواجهة هذا العنف الجسدي والروحي الذي تتعرض له فتيات مصر، ودعماً لحقوقهن، لافتةً إلى أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، لأنه يتم فيها امتهان كرامة المرأة، ويسبب لها الأذى والألم طوال حياتها، في حالة إذا نجت من الموت.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة زكية رشاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، أن الدولة تولي المرأة المصرية الاهتمام الكبير، إيماناً بدورها الهام والفعال في المشاركة الاجتماعية، ورسالتها التربوية والوطنية، وحرص رئيس الجمهورية على تمكين المرأة في جميع المناصب السياسية والاجتماعية والبرلمانية، حيث أثبتت أنها تستحق ذلك الاهتمام والتقدير.

كما استعرضت مقررة المجلس القومي للمرأة نتائج حملة طرق الأبواب التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجاري، حيث استهدفت الحملة إجراء 12250 زيارة، بإجمالي مستهدفين 56 ألف و500 فرد، من خلال أعضاء ورائدات المجلس، ولجان حماية الطفل، والمجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى الواعظات والراهبات.