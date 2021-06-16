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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-6-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأربعاء 16 يونيو 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة أوقات الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، لذا نعرض في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفق موقع الهيئة المصرية للمساحة:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:07

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:10

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب: 07:06

أذان العشاء: 08:41

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:12

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 08:26

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:18

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:18

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء: 08:15     

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:05

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:34

أذان المغرب: 07:01

أذان العشاء: 08:36

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

أذان الفجر: 03:05

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:34

أذان المغرب: 07:01

أذان العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:02

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:58

أذان العشاء: 08:32 

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