بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن 4 مناطق شرق المحافظة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق «شارع النبوي المهندس، العماروة الكبرى، الزهور، الحرمين»، لافتة إلى أنه ستعود الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه قطر 500 مم بشارع النبوي المهندس أمام مسجد الفرج بمنطقة المندرة، ما تسبب في قطع المياه عن المناطق المشار إليها.

وطالبت الشركة المواطنين بطلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.