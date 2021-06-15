محافظ الإسكندرية: 4000 جنيه غرامة لشاطئ مخالف وإنذار بفسخ العقد

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، توقيع غرامة مالية قيمتها 4 آلاف جنيه على مستأجر شاطئ «إدوار خراط»، (سيدي بشر 2 سابقاً)، وإنذار المستأجر بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفة مرة أخرى، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة بشأن الشاطئ.

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان قبل قليل، أنه لن يتم التهاون مطلقاً مع أي مخالفات تقع بشواطئ الإسكندرية، سواء مخالفات خاصة بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو مخالفات تخص التعامل مع المواطنين.

وأوضح «الشريف» أنه أصدر تعليماته إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، برئاسة اللواء جمال رشاد، بالمتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم، للتأكد من التزام المستأجرين بكافة التعليمات وبنود التعاقد.

نصائح قبل دخول شواطئ الإسكندرية

وعلق شاطئ ميامي العام لافتة تتضمن مجموعة من النصائح، وضعتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لرواد الشاطئ:

- أسعار تذاكر الدخول طبقاً للصور المرفقة، لذلك لا تدفع أي مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس.

- سعر تذكرة الدخول مدون على التذاكر، فلا تدفع أكثر منها.

- تمسك بالحصول على عدد التذاكر المتوافقة مع عدد الأفراد المرافقين.

- لا تدفع إكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

- إذا واجهت أي مشكلة أو تعرضت لأي ابتزاز يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى «01289252668 - 01270746490».

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، جميع مستاجري الشواطئ من مخالفة التعليمات التي أقرتها المحافظة والإدارة، مشيراً إلى أنه في حالة المخالفة سيتم توقيع الغرامة المقررة، كما سيتم فسخ التعاقد مع المستأجر.