بتكلفة 50 مليونا.. محافظ دمياط تتابع مشروع تغطية ترعة «الخياطة»

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى مشروع تغطية ترعة «الخياطة»، ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بطول كيلو و150 متراً، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

جاءت جولة المحافظ لتفقد مشروع تغطية ترعة «الخياطة»، بحضور طارق بدوي، مدير مديرية الطرق والنقل، ونادي سمير، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وبحثت المحافظ الموقف الخاص بمسار الري، وسُبل تنظيم عملية فتح المياه، وذلك بالتناوب، وأيضاً إنشاء مواسير للفتحات الجانبية من الترعة، بحيث يتسنى مواصلة العمليات بالمشروع، الذي يتضمن أيضاً تنفيذ أعمال الصرف الصحي، وذلك بما لا يتعارض مع وصول المياه إلى المزارعين، وكذا الانتهاء من عملية التغطية، وفقاً للجدول الزمني المحدد، لتحقيق الهدف من المشروع، للحد من التلوث، والحفاظ على البيئة، فضلاً عن الارتقاء بالمظهر الحضاري العام للمنطقة.

كما وجهت محافظ دمياط بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لتحديد التداخلات الخاصة بمساري الري والصرف الصحي، لتلافي أي ملاحظات أو مشكلات قد تحدث، والتقت المحافظ بعدد من المزارعين والأهالى، حيث أكدت حرص المحافظة على حل جميع المشكلات، ووصول المياه بشكل كاف إلى الأراضي الزراعية.