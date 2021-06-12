أمطار خفيفة تضرب مطروح اليوم.. وقلق بين المزارعين من التغيرات المناخية

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم، أمطارًا خفيفة يصاحبها رعد سمعها جميع سكان المدينة، في ظل تغيرات مناخية، وطقس غير مستقر ضرب مرسى مطروح.

وتسود في العديد من المناطق بالمدينة الساحلية التي تطل على ساحل البحر المتوسط، رياح متوسطه، مع إنخفاض فى معدلات درجات الحرارة، وغياب متقطع للشمس.

من جهته، قال عبدالقادر عبدالسميع السنوسي رئيس المجلس الشعبي المحلي بمدينة مرسى مطروح الأسبق، إننا أصبحنا على صوت الرعد والبرق في المدينة، عقب صلاة الفجر، ومع طلوع النهار، سقطت أمطار خفيفة، بمنطقة علم الروم شرق المدينة والعديد من المناطق السكنية الأخرى غرب ووسط مرسى مطروح.

طقس اليوم في مرسى مطروح

ويسود طقس، اليوم، في مرسى مطروح طبقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية درجات حرارة 25 درجة، ومشمس جزئيًا، والرياح شمال 19 كم/س، واحتمالية هبوب عواصف رعدية، والغطاء السحابي بنسبة 30%.

تخوفات المزارعين من الأمطار على الزراعات البعلية بمطروح

وتسود حالة من القلق بين المزارعين في مطروح، بسبب سقوط أمطار خفيفة على المدينة وجميع ضواحيها والقرى والنجوع التابعة لها، بسبب تخوفهم من تأثير الأمطار على الزراعات البعلية الموسمية الموجودة بالأراضى خلال تلك الأيام من محصول التين، وزراعات البطيخ، والكانتلوب، والشمام.

وأكد عبدالرحمن خير الله، مزارع من أهالي قرية النصر بمطروح، أن المزارع شهدت سقوط أمطار خفيفة، وهذا لم يحدث من قبل، في شهر يونيو متمنيًا أن لا يكون له أضرار على أشجار التين، المنتشرة في القرية وجميع القرى المجاورة.

وأشار غانم سعداوي، من أهالي قرية سملا، إلى أن زراعات البطيخ والكانتلوب، بالأراضي الزراعية، سقطت عليها أمطار اليوم، ولا نعرف مدى تأثير تغيرات المناخ على الزراعات.