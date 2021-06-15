«الصحة» ترد على تأخر وصول رسائل لقاح كورونا لـ«المواطنين»

عقب مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، على تأخر وصول رسائل للمواطنين الراغبين في الحصول على موقع لقاح كورونا، موضحًا أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن كثافة المنطقة السكنية عامل أساسي يتوقف عليها وصول الرسائل للمواطنين، قائلا: « مثلا مواطني جنوب سيناء يختلفون عن مواطني القاهرة والجيزة، والإسكندرية مناطق ذات كثافة سكانية عالية».

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن كل مواطن سجل بياناته على موقع وزارة الصحة، سيحصل على لقاح كورونا، منوهًا بأن الدولة تسعى لتطعيم المواطنين جميعًا، وتتوسع في توريد أكبر قدر، فضلًا عن تأمين حصة مصر في الحصول على اللقاحات المتنوعة.

وأشارالمصدر إلى أن مصر تستقبل خلال الأيام المقبلة حوالي 1.9 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا «أسترازينيكا» من مرفق «كوفاكس» ضمن الربع الأول للاتفاقية التي تمت من عام مضى.

ومن جانبه، دعا المصدر المواطنين للإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم المواطنين بقدر ٤٠% بنهاية العام الجاري.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة لمناشدة الوزارة المواطنين عدم الذهاب للمستشفيات.