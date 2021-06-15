متحرش مطار القاهرة.. تفاصيل تصوير شاب للسيدات من الخلف

أثار مقطع مصور نشرته «بلوجر» تدعى بسمة بشاي، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روت خلاله وهي تبكي، تفاصيل تصوير شاب مقطع فيديو، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مشيرة إلى أنها كانت تقف في طابور داخل المطار لأخذ الحقائب الخاصة بها لتغادر المطار، لكنها فوجئت بصديقتها تبلغها بأن هناك شخصا يصورها من الخلف.

متحرش مطار القاهرة

وقالت «بشاي»، في مقطع مصور نشرته عبر صفحتها على إنستجرام، اليوم الثلاثاء، وهي تبكي: طلبت المساعدة من الأشخاص الموجودين في الصالة، وكذلك أمن المطار حيث هرول مسرعًا نحو الشاب الذي يصور، وألقى القبض عليه وتحفظ عليه في إحدى غرف المطار.

تفاصيل متحرش مطار القاهرة

وتابعت: «فور معاينة هاتف الشاب المتحرش، وجد رجال الأمن برفقة زوجها وزوج صديقتها، وأكثر من 10 رجال آخرين، يشاهدون ما جرى تصويره من الشاب المتحرش، حيث عثروا على مقطع مصور، يقوم خلاله الشاب بتصوير مؤخرات الفتيات».

واستكملت التفاصيل: «دخلت في حالة نفسية سيئة، وفضلت أبكي وارتديت بلوفر زوجي الطويل، عشان أمنع عيون الناس المحيطين بي من النظر إليّ، بعد ما شافوا مقطع الفيديو اللي على هاتف المتحرش».

صور بنات كتير

وأكدت أنه ظهر على هاتف الشاب المتحرش عدد كبير جدا من صور الفتيات اللاتي تعقبهن هذا الشاب، وصورهن من الخلف قائلة: «لقينا صور كتير جدا لبنات من ورا، وبقيت مش عارفة أعمل إيه، والمفروض يتصرف معاهم ازاي».

وأكدت أن رجال الشرطة تحفظوا على الشاب المتحرش، وبدأ التحقيق معه، وظل التحقيق مستمرا حتى خروجها في الساعة الثانية فجرًا من المطار قائلة: «حتى وأنا بشكرهم قالولي بنشوف شغلنا، والراجل اللي صورني خرج من المطار متكلبش، وبكرة فيه تحقيقات تانية، والراجل اترفد، والحمدلله إني قدرت أخرج كده، وهكمل تحقيقات بكرة، وهتابع أي جديد معاكم».