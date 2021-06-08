جمارك مطار القاهرة تضبط 260 قرص ترامادول و51 بذرة ماريجوانا

أحبطت الإدارة الرابعة للجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة و«بذور الماريجوانا المخدرة»، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جمارك مطار القاهرة تضبط عددا من الأقراص المخدرة وبذور الماريجوانا

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من لندن، اشتبه أحمد سيد رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب يحمل جنسية أجنبية، قادم لندن أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة، أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

ضبط 260 قرص ترامادول و51 حبة بذور الماريجوانا

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد نبيل، مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف حازم ياسين، رئيس القسم، فتبين وجود 26 شريط ترمادول، بإجمالي 260 قرص، و51 حبة بذور الماريجوانا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 81 لسنة 2021

وقرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 81 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك: تشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية

يأتِ ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، وتطبيقا لسلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، حرصا على سلامة المسافرين والعاملين بالصفوف الأمامية بصالات السفر والوصول.