جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب ساعتين ثمينتين وعدد من مستلزمات السجائر

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد، مدير الإدارة، محاولة تهريب ساعتين ثمينتين وعدد من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا والحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة طائرة الخطوط البريطانية القادمة من لندن استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين محمد، مأمور الجمرك، ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل الحقيبة الهاندباج الخاصة بالراكب.

وبالعرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من سامي نبيل وعمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، ومحمود سعيد جوهر مدير الحركة بفتيش حقائب الراكب بدقة، فتبين وجود ساعتين ماركة رولكس باهظتي الثمن و13 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية وأخرى على شكل ولاعة بداخلهم سائل الماريجوانا والحشيش المخدر وعبوات بلاستيكية بداخلها نبات الماريجوانا على شكل سجائر.

قرر أحمد سعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 63 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة فيما يخص المضبوطات من المخدرات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.