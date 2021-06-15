عاجل.. حريق يتسبب بانقطاع الكهرباء مؤقتا عن مستشفى الصدر بأسيوط

تسبب حريق محدود في لوحة محول الكهرباء الخاص بمستشفى الصدر في مدينة أسيوط، اليوم الثلاثاء، فى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بصورة مؤقتة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني أسيوط، يفيد بورود إشارة إلى غرفة عمليات النجدة من مدير مستشفى الصدر، بنشوب حريق في لوحة الكهرباء بالمستشفى، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أقسام المستشفى، دون خسائر بشريه أو إصابات.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، عودة التيار الكهربائي للمستشفى بعد انقطاعه لما يقرب من ساعة، بسبب احتراق لوحة محول الكهرباء الخاص بالمستشفى.