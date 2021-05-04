مصرع رضيع إثر حريق بشقة سكنية في أسيوط

لقى رضيع لم يكمل أسبوع من عمره مصرعه متأثرا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم وذلك فى حريق اندلع بشقتهم بسبب لهو الأطفال، بعزبة طه التابعة لمركزأبنوب فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركزشرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بعزبة طه دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية وجرت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق فى شقه ملك المواطن «حماده عبد الحليم ثابت محمد» نتيجة للعب الأطفال، ونتج عن الحريق مصرع رضيع عمر 4 أيام واحتراق غرفة نوم، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

انفجار اسطوانة بوتاجاز بشقة فى ديروط

وفي سياق متصل تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة ديروط بنشوب حريق بمنزل بقرية مزينة دائرة المركز، وبانتقال فريق من مباحث المركز والحماية المدنية والإسعاف تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نتيجة لانفجار أسطوانة بوتاجاز بمطبخ المواطن « ماجد مكرم» ولا توجد خسائر فى الأرواح، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المطبخ بالكامل وتم إخطار الشؤون الاجتماعية لحصر الخسائر، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.