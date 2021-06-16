حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بالعطاء والرومانسية أيضا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تتحسن اليوم علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.