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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 15 يونيو 2021
برج الدلو

برج الدلو

يتصف مواليد برج الدلو بالعناد والانعزال وتقلب المزاج ، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

قد يكون هناك إرباكٌ ما، وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وأن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر اليوم في مواجهة برجك وقد يهدد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

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