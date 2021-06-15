تعرف على تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي

تستقبل مدينة الإسماعيلية بعد ساعات، فعاليات الدورة الـ22 من فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، التي تنطلق مساء غد الأربعاء، ويستمر حتى 22 يونيو الجاري، وفيما يلي أبرز تفاصيل حفل افتتاح المهرجان:

- يقام الحفل على شاطئ قناة السويس، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، حيث جرى تجهيز مسرح مفتوح يستع لـ500 فرد في الهواء الطلق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- يبدأ الحفل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة وصناع السينما التسجيلية والروائية القصيرة.

- تبدأ المراسم الرسمية للافتتاح، والذي تقدمه المذيعة انجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية «أرض الحرية» غناء عماد كمال، وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفي حجاج، ويخرج الحفل هشام عطوة.

- يلي ذلك عرض برومو المهرجان، ثم يلقي الناقد عصام زكريا كلمة رئيس المهرجان، يليه كلمة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، ثم كلمة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتي تعلن خلالها افتتاح المهرجان.

- تبدأ بعد ذلك مراسم التكريم، حيث تقوم وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان بتكريم اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة فايزة حسين، والتي رحلت عن عالمنا قبل ثلاثة أسابيع، يليها تكريم الناقد الكبير كمال رمزي، وثم اسم الراحلة رجاء الجداوي وتتسلمها ابنتها أميرة مختار يلي ذلك عرض ألعاب نارية.

- ثم يتم عرض فيلم الافتتاح الوثائقي الطويل «فرح» للمخرجة السويسرية جوليا بانتر، وترسم المخرجة في 80 دقيقة، هي مدة عرض الفيلم، حيث يتناول المجتمع الحديث الذي يتعرض لضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية، من خلال ثلاثة أزواج مختلفين اجتماعيا وثقافيا ودينيا.