بصورة مع طفلته« مكة».. والدة صلاح تهنئه بعيد ميلاده

هنأت والدة محمد صلاح ابنها اللاعب الدولي بعيد ميلاده، الـ29، الذي يحل اليوم الموافق 15 يونيو، وذلك من خلال بوست على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتضمن البوست صورة للاعب مع طفلته «مكة»، وجاء فيه: «كل سنه وانت حبيبي والعمر كله في هنا وراحة بال ودايما متألق وفرحان وموفق بإذن الله».

وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، عن كواليس احتفال اللاعب بعيد ميلاده الـ29، الذي يحل اليوم 15 يونيو.

وأكد المصدر خلال حديثه لـ«الوطن»، أن لاعب المنتخب الوطني يتواجد حالياً في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، برفقة زوجته «ماجي» وطفلتيه.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب المحترف كان رفقة زوجته، وشقيقاتها الاثتنين، وصديقه محمد اسكندر، زوج شقيقة «ماجي» أيضاً، وحماته، بالإسكندرية خلال الأيام الماضية، لقضاء العطلة الصيفية قبل أن يتوجه محمد صلاح إلى دبي.

سبب حذف محمد صلاح لصور زوجته

وأثار لاعب المنتخب الوطني حالة من الجدل مؤخراً، بشأن علاقته مع زوجته، بعدما قرر حذف صورها، إلا أن مصدرا مقربا من أسرة اللاعب، كشف أن سبب حذف «صلاح» لصور زوجته من حساباته، هو محاولاته للحفاظ على الحياة الخاصة، بعدما تعرضت «ماجي» للعديد من التعليقات الهجومية، أو التنمر خلال الفترات الأخيرة، ما دفعه للحفاظ على حياته الخاصة والشخصية بعيداً عن المتابعين، قائلاً: «صلاح عامل خط أحمر على أسرته».

سر تغيب زوجته عن عطلته الصيفية

وأشار المصدر إلى أن سبب غياب زوجة اللاعب عن مرافقته بعطلته الأخيرة التي قضاها في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، هو ارتباطها ببعض الأعمال في إنجلترا، قبل أن تلحق به في مسقط رأسه منذ الأربعاء الماضي، وتواجدها بالفعل في منزل عائلته.

وعلمت «الوطن» أن محمد صلاح حجز مع عائلته في فيلا خاصة بمكان هادئ داخل المنتجع السياحي في العلمين، مجهزة على أعلى مستوى، وترى البحر من جميع الاتجاهات، وتحتوى على صالة جيم، وحمام سباحة خاص، وساونا، وحديقة خاصة، وجراج خاص، وعدد كبير من الغرف.