وصول أسرة محمد صلاح لمسقط رأسه في الغربية

كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، نادي ليفربول الإنجليزي، أن زوجته وطفلتيها وصلن إلى قرية نجريج مسقط رأس اللاعب، منذ الأربعاء الماضي، وحاليا في منزل عائلته، وليس هناك أي خلافات أسرية بينهما.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن زوجة صلاح كانت متواجدة في إنجلترا، ولم ترافق زوجها إلى مصر، بسبب بعض الارتباطات الخاصة بها هناك.

يذكر محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزي، كابتن منتخب مصر القومي، كان يقضي رحلة استجمام بإحدى المنتجعات السياحية الكبيرة المطلة على ساحل مدينة العلمين، بصحبة زوجته وبناته، ووالده وجميع أفراد عائلته، وسط سرية تامة، من إدارة المنتجع.

وعلمت «الوطن»، أن «صلاح»، كان يقضي معظم أوقاته بصحبة أسرته، لا يفارقهم، ويستمتعون بالأجواء الجميلة المعتدلة، فى الساحل الشمالى خلال شهر يونيو، واستمرت إقامته داخل المنتجع، على مدار ثلاثة أيام متصلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن محمد صلاح حجز مع عائلته، فيلا خاصة، فى مكان هادىء داخل المنتجع السياحى في العلمين، مجهزة على أعلى مستوى وترى البحر من جميع الإتجاهات، وتحتوى على صالة جيم، وحمام سباحة خاص، وساونا، وحديقة خاصة، وجراج خاص، وعدد كبير من الغرف.