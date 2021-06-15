مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران السياحية من دبي

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الطيران الوافدة على خطوط طيران شركة Fly-Dubai، وسط إجراءات احترازية على أعلى مستوى.

وكان في استقبال السائحين الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين، نائب مدير مطار شرم الشيخ، ومحمد شفيق، أخصائي سياحة بمكتب هيئة تنشيط السياحة، وطاقم فريق عمل العلاقات العامة بالمطار.

وقال إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن الرحلة وصلت اليوم لمطار شرم الشيخ الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً، وتعد الرحلة الأولى الوافدة من دبي FZ139، ومن المقرر أن يستمر تسيير الرحلات بواقع 3 رحلات أسبوعياً.

وأكد أنه جرى الترحيب بالسائحين، وتقديم الهدايا التذكارية والورود لهم، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية و الاحترازية.

جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولي شهد وصول أولى رحلات الطيران الوافدة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية التابعة لشركة Wizz Air، يوم السبت الماضي، والتي وصلت مطار شرم الشيخ الدولي وعلى متنها 100 سائح، وجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من وصول السائحين للمطار وحتى أماكن إقامتهم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

وكان في استقبال الوفد السياحي اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ، والدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، والمهندس ياسر چاهين، نائب مدير المطار، ومحمد شفيق، أخصائي سياحة بمكتب هيئة تنشيط السياحة، وطاقم فريق عمل العلاقات العامة بالمطار.

ومن المقرر أن تستمر توافد هذه الرحلات بواقع رحلة أسبوعيًا، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري، ثم رحلتين خلال شهر يوليو، على أن تكون قادمة من مطار روما.