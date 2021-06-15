بيتر ميمي بصحبة كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي.. ومتابعوه: «الصورة بتنور»

نشر المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل «الاختيار» و«الاختيار2»، صوره تجمعه مع الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأمر الذي أعجب الكثير من متابعيه الذين علقوا «الصورة بتنور».

وأعلن المخرج بيتر ميمي، في وقت سابق، طرح فيلم «موسى»، خلال الفترة القليلة المُقبلة، بعد فترة طويلة من التأجيلات، حيث لم يُحدد الموعد النهائي لطرحه في السينمات بعد، ونشر البوستر الرسمي للفيلم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أقوى من الحديد.. فيلم موسى صيف 2021».

وكان بيتر ميمي قد أخرج مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرا.

مسلسل «الاختيار» كان بمثابة ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري، وامتدت سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث قام ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.