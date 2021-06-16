غلاء السجائر والقهوة يفسدان مزاج المصريين

يعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات تحديا كبيرا أمام المستهلكين حول العام، في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة انتشار فيروس كورونا التي أحدثت تغيرات ملحوظة في نمط الحياة والمعيشة في جميع أنحاء العالم، ومن بين السلع التي شهدت أسعارها زيادة «السجائر والبن» وهي من أكثر السلع طلباً واستهلاكاً بين المصريين باعتبارها سلعا مزاجية لم يمكن الاستغناء عنها عند الكثير من الأشخاص.

أسعار السجائر في زيادة مستمرة ومن المنتظر تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر في الأول من شهر يوليو المقبل، وهذه الزيادة تكون لصالح التأمين الصحي بقيمة 25 قرشاً على العلبة الواحدة، وتشمل الزيادة السجائر المحلية والأجنبية التي تباع في السوق المصرية.

وتأتي زيادة شهر يوليو 2021 لتكون الزيادة الثانية على أسعار السجائر منذ صدور قانون التأمين الصحي في عام 2018، لتصبح الزيادة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشاً حتى يكون إجمالي الزيادة جنيه ونصف مع آخر زيادة في يوليو 2027.

وكان لهذه الزيادة التي تمت على أسعار السجائر تأثيرها السلبي على أمزجة المدخنين في مصر، حيث يوجد نسبة كبيرة من المدخنين في مصر تبلغ 17.7% من إجمالي السكان بداية من 15سنة فأكثر تمثل 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 35.6%، مقابل 0.3% بين الإناث، وفقاً لآخر احصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف بيانات الجهاز، أن أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية ما بين 45-54 سنة تمثل 23.2%، ثم الفئة العمرية ما بين 35-44 سنة تمثل نحو 22.5% ثم من 25-34 سنة نحو 20.8%.

وفيما يتعلق بالإنفاق على السجائر فقد كشفت البيانات أن متوسط الإنفاق السنوي على التدخين بلغ نحو 6293.5 جنيه للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر.

زيادة الطلب العالمي ترفع أسعار القهوة في مصرمع تخفيف البلدان الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، زاد الطلب على القهوة حول العالم حيث يعد من بين أكثر المشروبات المزاجية التي يفضلها الكثير حول العالم ولم يمكنه الاستغناء عنها، وبعد أن عادت المقاهي والمحلات المتخصصة في تقديم القهوة للزبائن للعمل مرة أخرى أصبح الطلب متزايد على مشروب القهوة مما انعكس على الأسعار بالزيادة، فضلاً عن قلة الإنتاج الناتجة عن الكارثة الطبيعة التي تتعرض لها البرازيل أكبر منتج للبن في العالم.

وتتعرض البرازيل إلى موجة جفاف هي الأسوأ منذ نحو 91 عاما، والتي ستؤثر على إنتاج البرازيل من البن الذي يقدر بنحو 3 ملايين طن سنوياً يمثل 30% من الإنتاج العالمي، وتأتي مدينة ساو باولو على رأس المدن المنتجة للبن في البرازيل.

وقال أصحاب المقاهي ومستوردوا البن بالغرف التجارية في وقتا سابق، إن سعر البن في مصر قد تعرض خلال العام الجاري لـ6 ارتفاعات متتالية متأثرة بالأسعار العالمية.

وفي مصر يباع كيلو البن السادة بداية من 95 جنيها والتركي بسعر 100 جنيه، وسعر كيلو البن الفاتح والغامق السوبر بسعر 215 جنيها، فيما يباع الأسبريسو بسعر 500 جرام بسعر 40 جنيها وكبسولات القهوة بسعر 1538 جنيها والبن اليمني يباع بسعر 280 جنيها والبن السادة 48 جنيها.