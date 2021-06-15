رانيا فريد شوقي: الفن رسالة وليس للترفيه

أعربت رانيا فريد شوقي، عن سعادتها بردود الفعل الجيدة التي تلقتها عن مسلسل «ولاد ناس»، مشيرة إلى أن البطل الرئيسي في المسلسل هو الورق، وأن المؤلف دائما يراها في أدوار جديدة ومختلفة وبعيدة عنها، وعن دور المسلسل أكدت أنها تربت في منزل فريد شوقي، على أن الفن رسالة وليس وسيلة للتسلية أو الترفيه.

أما عن السينما قالت رانيا لـ«الوطن»، إنها مبتعدة عن السينما بسبب أنها مرت بفترة صعبة بداية من التسعينيات، مضيفة أن بدايتها سينما في فيلم «شربات»، وبدأت قبل أن تدرس في المعهد، وأن كرم مطاوع قال لها وقتها: «ازاي تسوقي الطيارة وبعدين تروحي تتعلمي الطيران».

وقالت إنها لا تزال تتعلم الكثير، وتغيرت وتعلمت كثيرا من المعهد ومن خبرة السنين، مشيرة إلى أن المسرح مع كبار النجوم، علمها الكثير مثل سميحة أيوب ويحيى الفخراني وخالد النبوي وغيرهم.

وأضافت رانيا، أنها تحب أن تتحرك في أعمالها مع الموج، وأن الجميع لم يتوقع دورها في «الضوء الشارد» وفعلته، وبعدها لم يتوقع الجمهور منا دورها في «يتربى في عزه» وغيرها من الأعمال.

وعن سخرية بعض المواقع على السوشيال ميديا من المسلسلات القديمة، قالت إنها تشعر بالقهر، لأنهم لا يعرفوا ظروف المسلسل في وقت عرضه.

وكان آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل «ولاد ناس» الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنانون صبري فواز ووفاء صادق وأحمد وفيق وبيومي فؤاد وإيهاب فهمى ولقاء سويدان وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد عز ومن تأليف وإخراج هاني كمال.