رانيا فريد شوقي تعلن انتهاء تصوير "ضربه معلم"

اعلنت الفنانه رانيا فريد شوقي عبر حسابها بـ"انستجرام" إنتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "ضربة معلم"، والذي يعرض حاليا.

ونشرت رانيا صوره من كواليس العمل وعلقت قائلة: "تباهي و العائلة مع المخرج المحترم اللي استحملنا كلنا، كان معاه 6 برج الجوزاء و صمد و تغلب عليهم ، مخرجنا الجميل الفنان اوي الأستاذ اسماعيل فاروق انا شخصيا وجهني كتير في تفاصيل وأداء شخصية تباهي بشكرك جدا استاذ اسماعيل اضافت لي الكثير تباهي نقله في مشواري الفني هتوحشوني".

وقد لاقي دور "تباهي" الذي تقدمة رانيا خلال أحداث المسلسل إشادات عديده وكتبت عن الدور عبر الانستجرام "تباهي في مسلسل (ضربة معلم) قريبا إن شاء الله بقالي كتير ما عملتش دور بنت بلد وأنا بحب الأدوار دي أوي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة النجوم محمد رجب ورياض الخولي ومحمد عز وإنعام سالوسه ومي سليم ومحمد نجاتي وندا عادل وحنان سليمان وسلوى عثمان ومصطفى حشيش وأحمد صادق وفنانين كتير".

وتجسد رانيا فريد شوقي، في مسلسل "ضربة معلم" دور امرأة شعبية تدعي "تباهي"، يتوفى زوجها بعد فترة قصيرة من زواجهما، لترث مشغل ملابس كان يمتلكه في المنطقة، وتعمل على توسيع تجارتها لتفاجأ بظهور ورثة زوجها، وتدخل في صراعات عديدة معهم على مدار أحداث أحد المسلسل وتقابل محمد رجب وتنشأ بينهم قصة حب.

وقد تم تصوير المسلسل في ظل جائحة كورونا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لكاست التصوير

"ضربة معلم" من بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.