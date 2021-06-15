اليوم.. الفرصة الأخيرة لتسجيل قراءة استهلاك عدادات الغاز الطبيعي

تنتهي اليوم، المدة التي حددتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات الغاز الطبيعي؛ للإبلاغ وتسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي للوحدات المنزلية الخاصة بفاتورة شهر يونيو، ويعد اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو2021 هو آخر فرصة للتسجيل الإلكتروني للاستهلاك، حيث إنه عقب ذلك سيتم محاسبة المستهلكين بنظام متوسط الاستهلاك.

تأخر تسجيل استهلاك الغاز الطبيعي يؤدي لزيادة قيمة الفاتورة

وفي حالة عدم قيام المستهلك بتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيا من خلال إحدى الطرق التي سيتم ذكرها لاحقا، لدى الشركات المسؤولة عن خدمات الغاز الطبيعي، سيتم حساب الفاتورة الشهرية وفقًا لمتوسط الاستهلاك، وليس الاستهلاك الفعلي وهو ما يعني زيادة قيمة الفاتورة بسبب حساب المتوسط، وهو ما يزيد التكاليف على المواطنين، لذلك تطالب شركات الغاز الطبيعي، المواطنين، بتسجيل قراءة الغاز شهريًا.

7 طرق للإبلاغ باستهلاك الغاز الطبيعي

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن عدد من الطرق التي يمكن من خلالها الابلاغ عن قيمة الاستهلاك، وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة 7 وسائل لإبلاغ قراءة استهلاك الغاز الطبيعي، وهي:

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي المختلفة

كما أوضحت الشركة طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي والتي تكون من خلال إحدى الطرق التالية:

1- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- من خلال مكاتب البريد المصري.

4- تطبيق موبايل جوميا.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.