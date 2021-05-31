«هيوفرلك 50%».. مزايا استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

يحقق استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وفرًا لأصحابها في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بأنواعها مثل البنزين والسولار والبوتاجاز كأحد الحلول غير التقليدية، لتخفيض الإنفاق، حيث اتجهت الأنظار بقوة إلى الغاز كوقود للسيارات والمنازل وبعض المنشآت التجارية الصناعية، باعتباره البديل الأرخص ثمنًا لأنواع الوقود.

ووفقًا لبيانات وزارة البترول يوفر استخدام الغاز الطبيعي كوقود السيارات نحو 60% من تكلفة الوقود، مما يساهم في تحقيق وفر حقيقي للمستهلك وتسعى الحكومة إلى تخفيف العبء عن المواطنين عن طريق استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وذلك بالتوسع في محطات تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي، كوقود بديل آمن واقتصادي، ونشر الخدمة بمختلف المحافظات والطرق السريعة خصوصًا أن في الوقت الحالي هناك من 270 ألف سيارة على مستوى الجمهورية تستخدم الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ويخدمها نحو 187 محطة و72 مركز تحويل.

17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية إن الوزارة تستهدف إقامة 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة عدد المنافذ التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي لمواكبة الطرق الجديدة التي تقيمها الدولة في إطار المشروع القومي للطرق.

وأضاف « الملا » أن نشاط استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات شهد تناميًا واضحا، سواء في الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز أوالاستفادة من المبادرة الرئاسية المتميزة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا المشروع وخاصة فيما يخص زيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي يوازي بالأرقام ما كان يتحقق من قبل في سنوات.

مزايا استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يقدم عدد من المزايا لتشجيع أصحاب المركبات لتحويل مركباتهم وتستعرض «الوطن»أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات :

1- التكلفة: انخفاض استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات أقل من البنزين.

2- الحفاظ على البيئة: استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يساهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، كما أن قوامه الغازي يمنع تسربه مما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية، لذلك يعتبر الغاز الطبيعى أنظف من البنزين ويمكن أن يقلل بشكل كبير من إنتاج الغازات الضارة.

3- السلامة والأمان: استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات أكثر أمانا فهو أخف وزنا من الهواء، وبالتالي فإنه يتلاشى في الغلاف الجوي بسرعة في حال حدوث تسرب.

4- الفحص والصيانة: يتعين على المستخدمين إجراء نوعين فقط من الخدمة: اختبار نظام الغاز سنويًا ( فحص بصرى، وفحص آخر بعد السير مسافة 20000 کم) تشمل ضمان لمدة عامين أو 100000 کم.

5- الكفاءة: استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يزيد العمر الإجمالي للمركبة ويرفع كفاءة توزيع واستهلاك الوقود، ويجعل المحركات تعمل بسلاسة وهدوء أكثر، كما لا يسبب أية مشاكل عند بدء تشغيل المركبة.