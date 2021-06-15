«البريد المصري»: انتهينا من تطوير 598 مكتب بريد ضمن مبادرة «حياة كريمة»

كشف حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد المصري، تفاصيل خطة تطوير الهيئة، فذكر أن لدينا خطة لتطوير البنية التحتية لمكاتب البريد، ضمن مبادرة حياة كريمة، بعد أن جاء للقطاع تكليفات بتطوير مكاتب البريد في القرى المستهدفة، فتم وضع خطة لتطوير مكاتب البريد والشبكات والعمل على رفع البنية التحتية الخاصة بالبريد المصري.

وأضاف «الصولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أن مصر بها 907 مكاتب بريد وتم البدء في عملية تطوير المكاتب ضمن مبادرة حياة كريمة منذ بداية العام الحالي، وانتهينا من تطوير 598 مكتب بريد على مستوى 52 مدينة، فضلًا عن رفع كفاءة الشبكات وتوفير ماكينات «atm» وتركيب كاميرات مراقبة لرفع كفاءة مرفق البريد.

وأوضح «الصولي»، أن مصر بها أكبر وعاء لخدمات التحويلات البريدية محليًا ودوليًا، ويبلغ عدد المتعاملين معه 24 مليون عميل ضمنهم 15 مليون بطاقة صراف آلي ونعمل على التطوير والانتشار الجغرافي ورفع آليات العمل، كما أن مبادرة حياة كريمة تتضمن تطوير 907 مكاتب بالقرى التي تتضمنها المبادرة على مستوى الجمهورية.

وأردف رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد المصري، أنه تم الانتهاء من 60% من هذه المكاتب المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحا أنه جاري تطوير 25 مكتب بريد بالقليوبية، وتم افتتاح 23 مكتبا منهم بعد الانتهاء من تطوير، حيث تمت ميكنة الخدمات والتطوير الطبيعي للموقع وتوفير أماكن للعملاء لجلوسهم وتوفير كاميرات، وغيرها.