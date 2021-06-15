«vivo» تخطط لضخ 30 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر

قال أليكس جان، الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر، إن شركته تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 30 مليون دولار خلال العامين القادمين.

وأوضح جان، على هامش فاعلية نظمت افتراضياً لإطلاق أحد إصداراتها من الهواتف الذكية اليوم الثلاثاء، أن vivo مصر تعمل على زيادة استثماراتها بنسبة تصل إلى 80% عام 2022، موضحاً أن الخطط التوسعية تتضمن مضاعفة عدد مراكز خدمات ما بعد البيع.

وتابع :"نجحت vivo في تعظيم مبيعاتها لتصل إلى 111.7 مليون وحدة في عام 2020، لتحتل المركز الخامس عالمياً في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2021، مضيفاً نسعى لتحقيق نمو في المبيعات بمعدل 300% خلال الثلاث سنوات القادمة".

وأشار إلى أن «vivo» تعمل وفق خطط محددة تهدف إلى تعزيز شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع لتصل إلى 10 مراكز بحلول نهاية عام 2021.. كما نتطلع للمساهمة في تمكين المجتمع المصري من خلال توفير ما بين 3000 إلى 5000 فرصة عمل في كل أنحاء الجمهورية.

كانت مجموعة VIVO العالمية، قد أعلنت عن طرح منتجها الجديد من الهواتف الذكية «V21» و«V21e» رسمياً بمصر، ليتاح الهاتف في الأسواق المصرية بداية من 22 يونيو الجاري، حيث أفادت الشركة في مؤتمر صحفي، إن الشركة العالمية المتواجدة في 40 دولة حول العالم، حققت مبيعات بنحو 111 مليون وحدة جعلتها الخامسة عالمياً والثانية في الصين، بإجمالي عملاء 400 مليون مستخدم.

يذكر أن شركة «فيفو» لتكنولوجيا الاتصالات، هي شركة تقنية صينية مملوكة لـ«بي بي كي إليكترونيكس» المتخصصة فى صناعة الهواتف الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت، إلى جانب كل من أوبو وريلمي وون بلس، وقد تأسست عام 2009 في مدينة دونغ غوان الصينية، وتعتبر لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف الأسيوي.